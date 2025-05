Festival Bordures – Redon, 24 mai 2025 07:00, Redon.

Les lisières, les bordures sont des repères de biodiversité. La biodiversité, c’est le vivant. Ce bosquet qui se dresse seul au milieu d’un champ, dans la brume, symbolise cette fragilité de nos environnements et ce besoin impérieux de les préserver.

En ces temps où en tous lieux, les idées moribondes et les politiques réactionnaires (et vice-versa) pullulent ; où à notre toute petite échelle, réaliser des festivals dédiés à la création musicale, audacieuse et hors des sentiers battus, en milieu rural, ressemble à une équation de plus en plus complexe, cultivons ces îlots d’humanités d’où émergent tant de beautés et de manières de voir le monde !

À Langon, du 24 au 31 mai, se réuniront une trentaine de musiciennes et musiciens, des figures majeures de l’improvisation (Magic Malik Fanfare XP A4, Trio Gouband-Fraanje-Soniano, Ronan Courty…), des artistes qui brillent par leur éclectisme et leur goût pour les hybridations musicales (Maëlle Desbrosses, Ignatius, Superklang, The Archetypal Syndicate…), des musiciennes qui s’approprient les musiques traditionnelles de leurs territoires et les engagent vers des horizons contemporains et singuliers (Mélanie Loisel, Cocanha…), des musiciens qui créent un rapport inédit au son et à leur environnement (La démesure du pas, Noto Nect…) et qui nous conduisent à une pratique ludique et ouverte à tous de la musique improvisée (La marche des sphinx, la Fanfare de la Touffe…).

Bordures, c’est donc aussi cette attention à l’environnement, cette volonté de sillonner la campagne et le patrimoine langonnais à travers des marches musicales, un lever de soleil sur les hauteurs, un solo dans une chapelle ; à travers ce qui se retrouve dans l’assiette avec une cantine animée par l’équipe bénévole qui s’attache à proposer une alimentation saine, locale et de saison. Ce sont aussi des artistes qui créent de la poésie à partir de ce qui nous entoure. Tel Stéphane Catheline qui avec le projet participatif Les blanches demoiselles nous invite à construire un mégalithe contemporaine à 2 pas du site des Demoiselles. Ou bien Frédérique Soulard, qui avec ses Belles de bitume révèle cette beauté fragile et sensible des herbes folles, les herbes de bordures !

Nouveau lieu !

Après 3 années au coeur de l’ancienne école St Marcellin, le festival déménage cette année et s’installe dans la salle des fêtes de Langon et dans son parc alentour.

Comme à son habitude, le festival emmmènera également les festivaliers à la découverte du patrimoine bâti et naturel de Langon et alentours, entre chapelle, galerie d’art, site mégalithique et lever de soleil sur les hauteurs ! .

4 rue du Stade

Redon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 42 28 56

