Festival Botanik’Art à vélo, Jardin d’Alain, Bréville-sur-Mer

Festival Botanik’Art à vélo 23 – 25 mai Jardin d’Alain Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T17:00:00+02:00

Découverte des jardins et des œuvres d’art du Festival international d’art contemporain, via deux boucles à vélo balisées.

https://www.festivalbotanikart.com/

Programme et parcours en cours

Jardin d’Alain 1 rue de l’église, Bréville-sur-Mer Bréville-sur-Mer 50290 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalbotanikart.com/ »}] [{« link »: « https://www.festivalbotanikart.com/ »}]

Découverte des jardins et des œuvres d’art du Festival international d’art contemporain, via deux boucles à vélo balisées