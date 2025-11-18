Festival Bouge-Toi ! Théâtre 160 000 Enfants Espace Philippe-Auguste Vernon

Festival Bouge-Toi ! Théâtre 160 000 Enfants

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon Eure

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

160 000 ENFANTS, violences sexuelles et déni social

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France. À l’occasion de la Journée mondiale de la protection des enfants contre l’exploitation et les violences sexuelles, ce spectacle met en lumière un enjeu majeur et encore trop souvent ignoré.

Dans un texte puissant publié dans la collection Tracts de Gallimard, le juge Édouard Durand, ancien coprésident de la CIIVISE, dénonce le déni social qui entoure ces violences paroles d’enfants contestées, mères accusées, institutions défaillantes.

Porté à la scène par Cécile Morel avec trois interprètes, ce texte frontal et lumineux donne voix aux enfants, aux parents, aux associations et aux institutions. Entre force documentaire et sensibilité poétique, la pièce ouvre un espace de réflexion et de compréhension, en révélant les mécanismes qui empêchent encore la reconnaissance et la dénonciation de ces violences.

En parallèle, des rencontres avec des spécialistes de l’association Les Enfants de Tamar sont proposées pour prolonger le débat et enrichir la réflexion collective. .

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie lesenfantsdetamar@gmail.com

