Festival Bouge-Toi ! Viens courir ou marcher pour agir Base nautique des Tourelles Vernon

Festival Bouge-Toi ! Viens courir ou marcher pour agir

Base nautique des Tourelles 7 impasse de la Chaussée Vernon Eure

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16

Bouge-toi ! Evènements d’intérêt public !

Participer à cette prise de conscience et poursuivre la lutte engagée contre violences sexuelles faites aux enfants en France. Événements dédiés à une cause d’intérêt public la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants en France.

Le mouvement Bouge toi ! est né de l’initiative de Claire-Aurélie VÉRAQUIN, présidente de l’association Les Enfants de Tamar. Très vite, elle a été rejointe par un petit groupe de personnes, victimes ou non, désireuses de s’engager. Le premier événement organisé fut un festival inédit en France, conçu en lien avec la Journée internationale des victimes innocentes de l’agression.

Dimanche 16 novembre 2025 à Vernon

Base nautique des Tourelles. Accueil à 9h. Départ des courses du 10km à 10h puis 10h15 pour le 5 km, départ 10h30 pour la marche de 5 km.

Un pas, une foulée, une action venez marcher ou courir sur un parcours porteur de sens de Vernon à Giverny.

Participez à BOUGE-TOI ! Avec LES ENFANTS DE TAMAR, un événement solidaire pour dire NON aux violences sexuelles et faire entendre la voix des victimes. .

Base nautique des Tourelles 7 impasse de la Chaussée Vernon 27200 Eure Normandie lesenfantsdetamar@gmail.com

