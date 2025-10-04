Festival Bouillonnantes, féministe et queer ! Melle
Festival Bouillonnantes, féministe et queer ! Melle samedi 4 octobre 2025.
Festival Bouillonnantes, féministe et queer !
Quartier de la Mairie Melle Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
SALLE JACQUES PREVERT
14h 18h ATELIERS FÉMINISTES & QUEER (inscription sur place)
Atelier poterie « Nichons », Atelier Drag Race, Atelier création de fanzine
Atelier tronçonneuse
14h 19h MARCHÉ
Artisan·e·s Producteur·ice·s Flash Tattoo LGBTQIA+ Médusard
Restauration & buvette sur place
19h 20h SCÈNE OUVERTE (inscription par mail/tél, voir contact)
Frip’On (friperie en prêt contre carte d’identité)
20h30 SOIRÉE BOUILLO NIGHT
Stand up Marine Levrat
Effeuillage burlesque** Foxy Cherry & Lally Cooler Burlesque
*Déconseillé·e aux -15 ans
*Avertissement faux sang, mention de violences, propos à caractère sexuel, nudité relative
Drag King Balthazar du Ricard & Ricky Kirsh.
Rap Hero Echo
DJ Set Lulu Circus
PRÉVENTE EN LIGNE
Animations gratuites soirée payante à partir de 19h
Réduit 10 € Plein 15 € Soutien 20 € .
Quartier de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 74 44 18 bouillonnantes@mailo.com
