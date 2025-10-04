Festival Bouillonnantes, féministe et queer ! Melle

Festival Bouillonnantes, féministe et queer ! Melle samedi 4 octobre 2025.

Festival Bouillonnantes, féministe et queer !

Quartier de la Mairie Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

SALLE JACQUES PREVERT

14h 18h ATELIERS FÉMINISTES & QUEER (inscription sur place)

Atelier poterie « Nichons », Atelier Drag Race, Atelier création de fanzine

Atelier tronçonneuse

14h 19h MARCHÉ

Artisan·e·s Producteur·ice·s Flash Tattoo LGBTQIA+ Médusard

Restauration & buvette sur place

19h 20h SCÈNE OUVERTE (inscription par mail/tél, voir contact)

Frip’On (friperie en prêt contre carte d’identité)

20h30 SOIRÉE BOUILLO NIGHT

Stand up Marine Levrat

Effeuillage burlesque** Foxy Cherry & Lally Cooler Burlesque

*Déconseillé·e aux -15 ans

*Avertissement faux sang, mention de violences, propos à caractère sexuel, nudité relative

Drag King Balthazar du Ricard & Ricky Kirsh.

Rap Hero Echo

DJ Set Lulu Circus

PRÉVENTE EN LIGNE

Animations gratuites soirée payante à partir de 19h

Réduit 10 € Plein 15 € Soutien 20 € .

Quartier de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 74 44 18 bouillonnantes@mailo.com

