Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026, le village de Ry en Normandie Caux Vexin accueillera son célèbre festival Bovary.

Au programme du samedi 25 avril

– 14h Conférence gratuite de Gilles Cléroux Flaubert et les Bonapartistes suivie d’une lecture des correspondances entre Flaubert et Sand dans le cadre de l’Année George Sand

– 20h Soirée théâtrale Le Horla de Maupassant (payant)

Produit par l’atelier Le Théâtre du cerisier et avec le comédien JEAN-MICHEL dans le rôle principal.

Synopsis

Un homme se dit poursuivi par une créature invisible, Le Horla, dont il ne sait si elle est réelle ou le résultat d’un trouble psychiatrique. Une nouvelle d’une actualité saisissante !

Au programme du dimanche 26 avril 2026

– 14h Randonnée littéraire et gourmande au départ du château d’Ernemont-Sur-Buchy intitulé Le cas Flaubert, audience céleste pour un catholique non-chrétien de bonne foi . La randonnée sera agrémentée de lectures sur le thème de Flaubert, la religion, le clergé par Joël Dupressoir de l’association Le Lire et le dire .

– Un cocktail sera proposé pour célébrer la clôture du festival.

Le Festival Bovary est un événement annuel organisé par l’association Comité Bovary dans le but de valoriser le patrimoine littéraire et culturel lié au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary , dans la commune de Ry. Ce festival vise à célébrer l’œuvre emblématique de Flaubert tout en offrant aux participants une expérience culturelle riche et variée.

Pour la soirée du samedi 25 avril, la billetterie sera en ligne prochainement.

Pour la randonnée du dimanche 26 avril, le règlement se fait sur place.

Vous souhaitez vous déplacer, la réservation est possible en Mairie de Ry au 02 35 23 60 61

– Le mardi et vendredi 09h00 11h00 16h30 18h00

– Le mercredi et Jeudi 09h00 11h00

– Le samedi 10h00 12h00 .

+33 2 35 23 60 61 claude.fournat@sfr.fr

