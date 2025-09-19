FESTIVAL BRASS DANS LA GARONNE JARDIN DES PLANTES Toulouse

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

(Re) découvrez l’univers fantastique des fanfares de rue d’ici et d’ailleurs !

Le Collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, réunit ses membres pour organiser la 8e édition de son festival de fanfares. Cette année, c’est à nouveau sur le thème des Cornets de Voyage que les fanfares accosteront sur les rives de la Garonne pour vous conter leurs récits d’aventures ! Embarquez pour un périple musical sur les ailes de l’imaginaire ! Des fanfares venues de toute la France sont là pour vous époustoufler avec des concerts, des jeux musicaux, des costumes, un peu de Garonne et beaucoup de surprises !

Voici un petit florilège des fanfares participantes :

– Batucanfare, fanfare batuc (Montpellier)

– Brigitte Bordo, fanfare chorée (Bordeaux)

– Brass de Pneu, fanfare de route (Paris)

– WestCostars, fanfare ricaine (Nantes)

– Jack2000, fanfare techno (Nantes)

– Samba Résille, batucada/fanfare (Toulouse)

– Les Trous Balourds, Fanfare Ambidextre Polymorphe

– Les Dead Paquito, Fanfare fanfarophile

– Le Gimmick Five Syndicate, Fanfare Electro-Fwing

– La Mécanique des Cuivres, Fanfare à vapeur

– Les Frères Pouetards, fanfare fraternelle

– La FET, fanfare festive adaptative

LE PROGRAMME !

Vendredi On embarque !

– 18h-00h (Jardin des Plantes) Fanfares en concert & interludes nautiques

Buvette & restauration sur place

Samedi Escales improbables !

– 15h-19h30 (Jardin des Plantes, Grand-Rond, Allées Jules-Guesde, centre-ville) fanfares en vadrouille et Fanfar’Vision

– 19h45-00h (Jardin des Plantes) Soirée concert en plein-air !

Buvette & restauration sur place

Dimanche Fanfares en archipel !

– 11-16h (Espace Durante d’Auzeville-Tolosane) Animations et concerts

Buvette sur place. Apportez votre pique-nique !

Programme susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques.

Détails supplémentaires, infos, horaires et précisions sur le site internet du festival. .

JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@collectif-fanfarnaum.fr

English :

(Re)discover the fantastic world of street brass bands from near and far!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die fantastische Welt der Straßenkapellen von hier und anderswo!

Italiano :

(Ri)scoprite il fantastico mondo delle street band vicine e lontane!

Espanol :

(Re)descubra el fantástico mundo de las bandas callejeras de cerca y de lejos

