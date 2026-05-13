Fanlac

Festival Bras’Sage

Domaine du Sablou Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Les 5 et 6/06 2 soirées concerts et jam’ session + une journée d’ateliers (samedi) au rythme des musiques traditionnelles du monde entier. Ateliers participation libre. Festival 5€/soir

2 soirées concerts et jam’ session + une journée d’ateliers au rythme des musiques traditionnelles du monde entier.

Vendredi

18h00 Ouverture des portes

19h00 Les Gitanes sans Filtres (polyphonie féminine)

20h30 Initiation à la danse Forró

21h00 Pé d’Estrada (trad brésilien forró)

23h00 Zocco Baïa (italo tropical)

00h30 Jam’ session

Interplateaux place à l’impro !

Samedi

10h00 Atelier de percussions corporelles avec Fred Dongey (2h)

14h00 Atelier de danse africaine avec Harold (2h)

16h30 Atelier de chant brésilien avec Barbara (1h30)

18h00 Ouverture des portes

19h00 Bloco do Périgord (batucadas)

20h30 Initiation à la danse Forró

21h00 Forró na Chuva (bal forró)

23h00 Electro Batucaddie (world fusion ethno trad)

00h30 Jam’ session

Sur place buvette, foodtruck, camping .

Domaine du Sablou Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 11 21 lesbraskac@gmail.com

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English : Festival Bras’Sage

5 and 6/06: 2 evening concerts and jam sessions + a day of workshops (Saturday) to the rhythm of traditional music from around the world. Workshops: free participation. Festival fee: 5?/evening

L’événement Festival Bras’Sage Fanlac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère