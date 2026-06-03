Brassempouy

Festival Brassempuppets Marionnettes

Brassempouy Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Des spectacles et des animations dans le village de Brassempouy, pour développer l’envie de découvrir les arts de la marionnette et dépoussiérer les préjugés qui nous poussent à croire que la marionnette ne s’adresse qu’aux enfants. Ici, les spectacles s’adresseront à tous, enfants et adultes.

Des spectacles et des animations dans le village de Brassempouy, pour développer l’envie de découvrir les arts de la marionnette et dépoussiérer les préjugés qui nous poussent à croire que la marionnette ne s’adresse qu’aux enfants. Ici, les spectacles s’adresseront à tous, enfants et adultes. Marionnettes miniatures, ombre chinoise, théâtre d’objets ou

de silhouettes… des petits pas de côté dans le monde de la bidouille, du bricolage, des esthétiques marionnettiques où poésie et vivre ensemble se donnent la main ! .

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 02 25

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English : Festival Brassempuppets Marionnettes

Shows and events in the village of Brassempouy, to encourage people to discover the arts of puppetry, and to dispel the prejudices that lead us to believe that puppetry is only for children. Here, the shows are for everyone, children and adults alike.

L’événement Festival Brassempuppets Marionnettes Brassempouy a été mis à jour le 2026-06-03 par Landes Chalosse