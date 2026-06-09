Buros

Festival Brésil en Béarn

Foyer rural Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02 22:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Rencontres musicales franco brésiliennes.

1ere partie Olîa, chansons sur l’eau et autres éclaboussures. Avec Cécila Peçanha (chant, flûtes et guitare) et Odile Barlier (chant, percussions aquatiques). Cécilia navigue dans divers styles de musiques brésiliennes, du classique vers la samba et le choro. Un univers sensible, où le Brésil et la France se retrouvent en accord de sons, de mots, autour de l’eau et des beautés su monde.

2eme partie Roberto de Oliveira (trombone) rend hommage à Raul de Souza, figure majeure du jazz brésilien et maître du trombone au groove inimitable. Sa musique, libre et solaire, à su mêler le jazz, la samba et la soul avec une élégance audacieuse. Pour ce concert, Roberto s’associe à un trio venu du nord (Lille et Gand) A. Noury (clavier), JC. Hujeux (basse), M. Della Rocha (batterie). .

Foyer rural Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 87 82 bossaflor2016@gmail.com

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English : Festival Brésil en Béarn

L’événement Festival Brésil en Béarn Buros a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran