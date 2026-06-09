Festival Brésil en Béarn Salle des Fêtes Saint-Armou

Saint-Armou

Festival Brésil en Béarn

Salle des Fêtes Côte du presbytère Saint-Armou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Rencontres musicales franco brésiliennes.

1ere partie Philippe Quevauviller (chant) et Victor Garbelotto (guitare sept cordes) mettront à l’honneur des chansons de quelques passeurs de la musique brésilienne, en particulier Henri Salvador, Claude Nougaro, Pierre Barouh, Georges Moustaki et Michel Fugain

2eme partie Artiste autrice -compositrice autodidacte, l’univers de Miu Queiroz s’enracine dans les pulsations des musiques brésiliennes, s’illumine des nuances afro-latines et s’élève avec la finesse de la chanson française. Elle présentera son tout premier EP intitulé UNE avec ses musiciens. .

Salle des Fêtes Côte du presbytère Saint-Armou 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 87 82 bossaflor2016@gmail.com

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English : Festival Brésil en Béarn

L’événement Festival Brésil en Béarn Saint-Armou a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran