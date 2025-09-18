Festival Brésil en Mouvements 2025 Cinéma 7 Parnassiens Paris

Festival Brésil en Mouvements 2025 Cinéma 7 Parnassiens Paris jeudi 18 septembre 2025.

La 21ᵉ édition du Festival Brésil en Mouvements se tiendra du 18 au 20 septembre 2025 au Cinéma Les 7 Parnassiens.

Événement incontournable du cinéma documentaire brésilien en Europe, il propose trois jours de projections, débats et rencontres autour des grands enjeux contemporains du Brésil : Amazonie, science et exil politique.

Le festival s’ouvrira avec l’avant-première française du film « Les voyages de Tereza » de Gabriel Mascaro (Ours d’argent, Berlinale 2025), en présence du réalisateur. La programmation inclut également « La Science pour cible » de Rafael Figueiredo, « Chansons de l’exil » de Dado Amaral et « Empate » de Sérgio de Carvalho, suivis de débats avec cinéastes, chercheur·euses et protagonistes.

Un événement hors les murs est également prévu : la masterclass de Gabriel Mascaro à la Sorbonne Université le vendredi 19 septembre.

Cette édition s’inscrit dans le cadre officiel de la Saison Brésil–France 2025, renforçant encore les échanges culturels et politiques entre les deux pays.

Billetterie en ligne : multicine.fr

Cinéma Les 7 Parnassiens – 98 boulevard du Montparnasse, Paris

Du 18 au 20 septembre 2025

https://www.autresbresils.net/

Du jeudi 18 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 :

Cinéma 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris

https://www.autresbresils.net/Programmation-du-Festival-Bresil-en-Mouvements-2025