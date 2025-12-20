Festival Bretz’laine

Rue du Château d’eau Rittershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Le festival regroupe une trentaine d’exposants notamment des teinturier(e)s de laine indépendants venant des 4 coins de la France, ainsi que de Belgique et d’Allemagne.

Le festival Bretz’laine, pour les amoureux de la laine, du tricot et du crochet, réunira une trentaine d’exposants venus de France, d’Allemagne et de Belgique. Teinturiers indépendants, créateurs, artisans et revendeurs vous proposeront leurs laines et tous les accessoires nécessaires au tricot ainsi qu’au crochet. Des ateliers de tricot seront proposés durant le week-end. .

Rue du Château d’eau Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 21 27 94 amicaleaef@gmail.com

English :

The festival brings together some 30 exhibitors, including independent wool dyers from the 4 corners of France, as well as Belgium and Germany.

L’événement Festival Bretz’laine Rittershoffen a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte