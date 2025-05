Festival Breuil en Zic – Le Breuil-en-Auge, 17 mai 2025 19:00, Le Breuil-en-Auge.

Calvados

Festival Breuil en Zic Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Soirée Breuil En Zic avec 3 concerts

Hors contrôle Rock élèves du lycée Gambier

Wax upp soul & funk

Oscar et Lolita folk & Trip-hop

Seventy Degrees Pop rock

Salle des fêtes

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie breuilenzic@gmail.com

Breuil En Zic evening with 3 concerts:

Hors contrôle Rock students from lycée Gambier

Wax upp: soul & funk

Oscar et Lolita: folk & trip-hop

Seventy Degrees: Pop rock

Breuil En Zic-Abend mit 3 Konzerten

Hors contrôle: Rock Schüler des Gambier Gymnasiums

Wax upp: Soul & Funk

Oscar et Lolita: Folk & Trip-Hop

Seventy Degrees: Pop-Rock

Serata Breuil En Zic con 3 concerti:

Hors contrôle studenti di rock del liceo Gambier

Wax upp: soul e funk

Oscar et Lolita: folk e trip-hop

Seventy Degrees: pop rock

Velada Breuil En Zic con 3 conciertos

Hors contrôle Alumnos de rock del lycée Gambier

Wax upp: soul & funk

Oscar et Lolita: folk & trip-hop

Seventy Degrees: pop rock

