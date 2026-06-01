Le Breuil-en-Auge

Festival Breuil en Zic

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tremplin musical

Avec la participation exceptionnelle de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque.

Hors Contrôtle Rock, élèves du lycée Gambier

Atmaaa Rock alternatif

Elwood Blues, rock.

Sandwichs, buvette et barbecue sur place. .

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie

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English : Festival Breuil en Zic

Musical springboard

L’événement Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme