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Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge

Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 14130 Le Breuil-en-Auge

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Breuil-en-Auge

Festival Breuil en Zic

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tremplin musical
Avec la participation exceptionnelle de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque.
Hors Contrôtle Rock, élèves du lycée Gambier
Atmaaa Rock alternatif
Elwood Blues, rock.
Sandwichs, buvette et barbecue sur place.   .

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie  

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English : Festival Breuil en Zic

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L’événement Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

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