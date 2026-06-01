Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge
Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge samedi 27 juin 2026.
Le Breuil-en-Auge
Festival Breuil en Zic
Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tremplin musical
Avec la participation exceptionnelle de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque.
Hors Contrôtle Rock, élèves du lycée Gambier
Atmaaa Rock alternatif
Elwood Blues, rock.
Sandwichs, buvette et barbecue sur place. .
Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Breuil en Zic
Musical springboard
L’événement Festival Breuil en Zic Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Le Breuil-en-Auge (Calvados)
- Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge 20 juin 2026
- Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge 18 juillet 2026
- Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge 15 août 2026
- Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge 19 septembre 2026