Festival Brikabrak Seul en scène fuguer or not fuguer Halle paysanne des Eyzies Les Eyzies

Festival Brikabrak Seul en scène fuguer or not fuguer

Halle paysanne des Eyzies 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

20h30. David Sire raconte l’humanité et se raconte, de son premier pas à ceux de son fils adolescent, qui préfère arpenter le monde numérique que celui des alpages. 11€ à 20€

À travers cet éloge de la marche, David Sire raconte l’humanité et se raconte, de son premier pas à ceux de son fils adolescent, qui préfère arpenter le monde numérique que celui des alpages.

L’histoire se passe aujourd’hui, mais elle commence il y a sept millions d’années, à l’époque où la bipédie humaine fait ses tous premiers pas. L’homme qui nous parle est un homme qui marche. C’est sa passion, son quotidien, son obsession. Sa manière d’être au monde. Un jour, il rencontre une femme qui marche. Un fils naît, avec les plus jolis pieds du monde… Les mettra-t-il pour autant dans les pas de son père ?

Dès 12 ans. Réservation en ligne .

Halle paysanne des Eyzies 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 asso@festival-brikabrak.fr

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English : Festival Brikabrak Seul en scène fuguer or not fuguer

20h30. David Sire tells the story of humanity and himself, from his first steps to those of his teenage son, who prefers the digital world to the mountain pastures. 11? à 20?

L’événement Festival Brikabrak Seul en scène fuguer or not fuguer Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère