Festival Briv'en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande) rue des 3 provinces Brive-la-Gaillarde

rue des 3 provinces Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Au programme: 10 octobre à 20h30 Naïma Quartet

11 octobre à 20h30 The big ticket to swing

12 octobre à 17h Jérôme Gatius Hot five .

rue des 3 provinces Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 65 99 06 jazzclubbrive@gmail.com

