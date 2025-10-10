Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande) rue des 3 provinces Brive-la-Gaillarde
Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande) rue des 3 provinces Brive-la-Gaillarde vendredi 10 octobre 2025.
Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande)
rue des 3 provinces Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-12
Au programme: 10 octobre à 20h30 Naïma Quartet
11 octobre à 20h30 The big ticket to swing
12 octobre à 17h Jérôme Gatius Hot five .
rue des 3 provinces Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 65 99 06 jazzclubbrive@gmail.com
English : Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande)
German : Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande)
Italiano :
Espanol : Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande)
L’événement Festival Briv’en jazz (Jazz club 19100) (Salle Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-24 par Brive Tourisme