Festival Bruits Roses (1ère édition) vous donne rendez-vous au Musée d’Histoire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

1ère édition du Festival Bruits Roses .

Récits sonores en Méditerranée



Quand on colle un coquillage à son oreille, on croit entendre la mer… C’est pourtant notre propre circulation sanguine qui résonne dans la coquille. Un battement intime que nous confondons avec le ressac. Ce son, on l’appelle un bruit rose.



C’est là tout l’objet de ce festival écouter les sons proches et lointains, construire des imaginaires communs, prendre le pouls des récits personnels et collectifs pour contrer le fracas ambiant.



Festival dans le cadre du Climat Libé Tour.



Bruits Roses est un festival à deux oreilles l’une tendue vers Marseille, l’autre vers la Méditerranée.

Du 10 au 12 octobre 2025, Marseille se transforme en une zone d’écoute partagée. Cette édition naît d’un anniversaire symbolique il y a cent ans, la première station de la ville commençait à émettre (Radio PTT, 1925). Depuis un siècle, les ondes accompagnent les élans créatifs et les mobilisations collectives de la ville. Quand la rue d’Aubagne s’effondre, Radio Noailles surgit au cœur de la ville pour donner voix aux habitant·es. A Marseille, le son devient mémoire, cri, art. Aujourd’hui, de nouvelles générations de créateur·ices sonores entrent sur le terrain et jouent collectif.



Sur les rives sud et est de la Méditerranée, la jeunesse s’empare des podcasts, des webradios et comme outils d’expression et de création. De ces œuvres sonores, remontent d’autres voix, d’autres histoires, d’autres pulsations. Dans un espace de circulation, d’identités multiples, de trajectoires riches et complexes, ce médium de l’intime devient le moyen de raconter et se raconter.



Pour sa première édition, le festival Bruits Roses invite des créateur·ices venu·es d’Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Jordanie, Espagne et Grèce à partager leurs récits sonores. Dans le même temps, Bruits Roses célèbre Marseille comme un territoire bouillonnant, fruit d’une longue tradition radiophonique.



Des rencontres, tables-rondes, plateaux radios, une balade sonore en mer, des siestes sonores en plein air, un cinéma pour les oreilles trois jours pour (s’)écouter autrement et faire résonner nos propres bruits roses. Le Musée d’Histoire de Marseille s’associe au festival et propose de nombreux rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 octobre.



Festival organisé par l’association Sonorama en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille, le Mucem, le Théâtre de l’Œuvre, le Bateau hélios, La Citadelle de Marseille, Makeda.





► Samedi 11 octobre

Gratuit sur réservation



> de 10h30 à 12h Table ronde Le Micro Résistance faire entendre les paroles confisquées.

Enregistrer le son et les mots malgré la censure, afin de témoigner, créer des archives du présent et fournir des preuves.

En présence d’Amel Hadjadj (journaliste et militante féministe, Algérie), Ilksen Mavituna (directeur d’Acyk Radio, Turquie), Mahmoud Abughalwa (sound designer, réalisateur et producteur, Palestine).

En partenariat avec Radio Grenouille

Entrée libre à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles



> de 14h à 15h30 Table ronde Nos Mémoires. Notre Histoire.

Nos mémoires méditerranéennes, fragmentaires et plurielles, sans début ni fin, s’expriment dans le silence, les non-dits et l’imaginaire. La radio et le podcast deviennent alors des espaces où histoires minuscules et grande Histoire se croisent, et où le son écrit d’autres récits subversifs, ceux des peuples et des anonymes.

En présence d’Anthony Tawil (co-créateur et producteur du podcast Maabar, Liban), François Beaune (écrivain et documentariste sonore, France), Seham Boutata (reporter et documentariste sonore, France/Algérie), Marwen Ben Mustapha (responsable éditorial Inky Diaspora, Tunisie)

Modération Mehdi Ahoudig, réalisateur et documentariste sonore, France/Maroc (Sonorama)

Entrée libre à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles



> Et Tout au long de la journée (10h 18h) Cinéma pour l’oreille

Durant les deux journées grand public du festival, des créations sonores de Marseille et la Méditerranée sont proposées à l’écoute, en langue originale sous-titrée.

Accès libre et gratuit

Salle audiovisuelle, hall d’accueil du musée





► Dimanche 12 octobre

Gratuit sur réservation



> de 10h30 à 12h Table ronde 100 ans de la radio à Marseille focus sur l’épopée des radio libres marseillaises

Dans la longue tradition de la radio à Marseille, la libéralisation des ondes (1981) a joué une place centrale quatre radios libres ont laissé une empreinte sonore durable sur notre territoire. Radio Grenouille, Gazelle, Galère et Zinzine témoignent, au moyen d’archives sonores, d’une histoire encore inexplorée.

Modération Jean-Baptiste Imbert, producteur et réalisateur (Radio Grenouille)

En partenariat avec Radio Grenouille

Entrée libre à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles



> de 12h30 à 13h15 Sieste sonore Marseille à l’écoute

Un immeuble, un quartier, un marché, un ruisseau… Portrait sonore de Marseille au travers d’extraits d’œuvres qui traduisent la ville en son. Cette sélection propose un avant-goût de la “Galerie des Podcasts”, futur espace d’exposition consacré à la création sonore marseillaise, qui ouvrira ses portes au Musée d’Histoire de Marseille en 2026. A découvrir dans un transat, en plein air, dans le site archéologique du Port antique de Marseille.

Dans le site archéologique du Port antique

Accès libre et gratuit



> de 15h à 17h Plateau On air – Marseille joue collectif(s)

À quelques mètres de l’hôtel des Postes, où a été installée la première antenne radio en 1925, les collectifs radio et podcasts de la ville envahissent les ondes. Nunc, Shabba, Cobie Carbone, Monobloc, Podcasteur·euses du Sud, et bien d’autres, unissent leurs voix pour un plateau radio à l’air libre, retransmis en direct sur Radio Grenouille. Le plateau se conclura par un DJ set, qui clôturera également le festival en musique.

Modération Léna Rivière, autrice-productrice (Radio Grenouille) et membre de Sonorama

En partenariat avec Radio Grenouille

Dans le site archéologique du Port antique

Accès libre et gratuit



> Et Tout au long de la journée (10h 18h) Cinéma pour l’oreille

Durant les deux journées grand public du festival, des créations sonores de Marseille et la Méditerranée sont proposées à l’écoute, en langue originale sous-titrée.

Accès libre et gratuit

Salle audiovisuelle, hall d’accueil du musée .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

