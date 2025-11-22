Festival Buenos Aires en Perche Édition Automne Berd’huis

Buenos Aires en Perche Tango Argentin

Salle des fêtes Berd’huis Orne

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Édition de l’automne.

Au programme

– 14h à 17h30 Stage avec Gabrielle et Pablo tango vals- milonga (3x 1 heure tous niveaux sauf grands débutants 1 module 10€, 3 modules 25€)

– 17h30-19h Cours de tango avec Isabelle (tous niveaux 15€)

– 19h Initiation avec Gabrielle et Pablo pour celles et ceux qui veulent découvrir le tango (gratuit)

– 20h Milonga et auberge espagnole DJ Pablo Démonstration de Gabrielle et Pablo (entrée 10€).

Pratique exceptionnellement, cette édition se déroulera dans la salle des fêtes de Berd’huis.

Plus d’informations sur https://www.buenosairesenperche.com/ .

Salle des fêtes Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 09 22 52 74 buenosairesenperche@gmail.com

