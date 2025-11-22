Festival Buenos Aires en Perche Édition Automne Berd’huis
Buenos Aires en Perche Tango Argentin
Salle des fêtes Berd’huis Orne
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Édition de l’automne.
Au programme
– 14h à 17h30 Stage avec Gabrielle et Pablo tango vals- milonga (3x 1 heure tous niveaux sauf grands débutants 1 module 10€, 3 modules 25€)
– 17h30-19h Cours de tango avec Isabelle (tous niveaux 15€)
– 19h Initiation avec Gabrielle et Pablo pour celles et ceux qui veulent découvrir le tango (gratuit)
– 20h Milonga et auberge espagnole DJ Pablo Démonstration de Gabrielle et Pablo (entrée 10€).
Pratique exceptionnellement, cette édition se déroulera dans la salle des fêtes de Berd’huis.
Plus d’informations sur https://www.buenosairesenperche.com/ .
Salle des fêtes Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 09 22 52 74 buenosairesenperche@gmail.com
