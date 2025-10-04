Festival BulleBerry 2025 Bourges

Festival BulleBerry 2025 Bourges samedi 4 octobre 2025.

Festival BulleBerry 2025

Bourges Cher

Gratuit

Le Festival Bulleberry revient pour sa 29 ème édition ! Venez rencontrer les 33 auteurs, participer aux 11 animations et découvrir les 8 expositions prévues pour l’occasion !

Cette année, le festival vous propose un programme riche et varié. Les auteurs et illustrateurs seront présents pour discuter de leur travail et vous dédicacer leurs livres. Découvrez plusieurs expositions dans différents lieux de la ville Expo Concours Bulles d’élèves « La BD pour tous » (par les élèves de l’école Pierre Bodin » « Livres accordéon géants, des élèves cabossés par la vie s’expriment » ou encore « La Sentinelle du Petit Peuple ». Participez également à des animations tout au long du week-end, telles que l’Escape Bag, un jeu familial! Résolvez des énigmes et retrouvez le propriétaire d’un sac à dos. Assistez également à des conférences, concerts, quiz et bien d’autres activités ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr

English :

The Bulleberry Festival is back for its 29th edition! Come and meet the 33 authors, take part in the 11 events and discover the 8 exhibitions planned for the occasion!

German :

Das Bulleberry-Festival kehrt für seine 29. Ausgabe zurück! Treffen Sie die 33 Autoren, nehmen Sie an den 11 Animationen teil und entdecken Sie die 8 Ausstellungen, die für diesen Anlass vorgesehen sind!

Italiano :

Il Festival del Bullo torna per la sua 29ª edizione! Venite a conoscere i 33 autori, a partecipare agli 11 eventi e a scoprire le 8 mostre in programma per l’occasione!

Espanol :

Vuelve la Fiesta de la Baya en su 29ª edición Venga a conocer a los 33 autores, participe en las 11 manifestaciones y descubra las 8 exposiciones previstas para la ocasión

