Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Festival « Bulles des Prés »

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-23

Amateurs de bulles, de récits graphiques et de belles histoires, la médiathèque municipale La Salorge vous invite à la nouvelle édition du festival de bande dessinée Bulles des Prés !

Dès le 23 septembre, participez au traditionnel Jeu des vitrines chez vos commerçants du centre-ville : retrouvez les petites vaches cachées sur les affiches pour tenter de remporter des albums !

Les temps forts du festival :

• Atelier « BD tamponnée » par Sandrine Ferrier :

Mercredi 30 septembre de 14h à 17h à La Salorge. À partir de tampons aux formes variées, les enfants dès 8 ans créent personnages et décors pour imaginer leur propre récit et repartir avec leur livret relié. (Gratuit, sur inscription).

• Rencontres et dédicaces : Venez échanger avec cinq auteurs de renom — Orpheelin (Les Légendaires), Alessandra Marsili (Les Enfants Sabletemps), Juliette Fournier (Les Seigneurs mages), Agnès Domergue (D’ambre et de feu) et Garouste (Arci le petit ouistiti).

— Vendredi 2 octobre (17h-19h) : dans les bars partenaires « Petit Koin » et « du Commerce ».

— Samedi 3 octobre (10h-13h et 15h-17h) : à la médiathèque La Salorge.

• Grande Braderie BD : Samedi 3 octobre (10h-13h / 15h-17h) devant La Salorge. Plusieurs centaines d’ouvrages à chiner à prix unique : 1 € la BD !

Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions atelier auprès de la Médiathèque au 02 99 96 22 20 ou par courriel à mediatheque@laguerchedebretagne.fr. .

La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

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English :

L’événement Festival « Bulles des Prés » La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – VITRE