Festival « Bulles des Prés » La Guerche-de-Bretagne
mercredi 23 septembre 2026 · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Festival « Bulles des Prés »
La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-23
Amateurs de bulles, de récits graphiques et de belles histoires, la médiathèque municipale La Salorge vous invite à la nouvelle édition du festival de bande dessinée Bulles des Prés !
Dès le 23 septembre, participez au traditionnel Jeu des vitrines chez vos commerçants du centre-ville : retrouvez les petites vaches cachées sur les affiches pour tenter de remporter des albums !
Les temps forts du festival :
• Atelier « BD tamponnée » par Sandrine Ferrier :
Mercredi 30 septembre de 14h à 17h à La Salorge. À partir de tampons aux formes variées, les enfants dès 8 ans créent personnages et décors pour imaginer leur propre récit et repartir avec leur livret relié. (Gratuit, sur inscription).
• Rencontres et dédicaces : Venez échanger avec cinq auteurs de renom — Orpheelin (Les Légendaires), Alessandra Marsili (Les Enfants Sabletemps), Juliette Fournier (Les Seigneurs mages), Agnès Domergue (D’ambre et de feu) et Garouste (Arci le petit ouistiti).
— Vendredi 2 octobre (17h-19h) : dans les bars partenaires « Petit Koin » et « du Commerce ».
— Samedi 3 octobre (10h-13h et 15h-17h) : à la médiathèque La Salorge.
• Grande Braderie BD : Samedi 3 octobre (10h-13h / 15h-17h) devant La Salorge. Plusieurs centaines d’ouvrages à chiner à prix unique : 1 € la BD !
Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions atelier auprès de la Médiathèque au 02 99 96 22 20 ou par courriel à mediatheque@laguerchedebretagne.fr. .
La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20
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English :
L’événement Festival « Bulles des Prés » La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – VITRE
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