FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSE 2026 LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSE 2026

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Venez plonger dans l’univers envoûtant et décadent du burlesque. Evénement unique où le glamour, l’humour et l’audace se rencontrent pour offrir une soirée inoubliable !

Cette année, le festival nous invite à découvrir une programmation exceptionnelle mettant en avant des artistes burlesques venus des quatre coins du monde. Danseuses, comédiennes, acrobates et performeurs nous transporteront dans un spectacle où chaque numéro est une œuvre d’art pleine de sensualité, de rires et de surprises. 35 .

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 44 16 70

English :

Come and immerse yourself in the bewitching, decadent world of burlesque. A unique event where glamour, humor and audacity come together to create an unforgettable evening!

