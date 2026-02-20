FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse

FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSE

COMEDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

2026-03-07 20:00:00

2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Venez plonger dans l’univers envoûtant et décadent du burlesque. Evénement unique où le glamour, l’humour et l’audace se rencontrent pour offrir une soirée inoubliable !

Des artistes venus des quatre coins du monde se produisent sur scène pour vous offrir des performances époustouflantes alliant danse, théâtre et comédie. Au programme, des performances spectaculaires, des costumes scintillants et des mises en scène qui allient tradition et modernité. Chaque spectacle est soigneusement conçu pour vous offrir une expérience unique et inoubliable. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir l’effeuillage burlesque dans toute sa splendeur !

Que vous soyez un amateur de longue date ou un néophyte curieux, ce festival est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir le charme unique de cet art visuel et théâtral.

Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver pour vivre cette soirée mémorable !

COMEDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and immerse yourself in the bewitching, decadent world of burlesque. A unique event where glamour, humor and audacity come together to create an unforgettable evening!

