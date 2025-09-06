Festival « Buzon Fest » Le Bourg Tazilly
Festival « Buzon Fest » Le Bourg Tazilly samedi 6 septembre 2025.
Festival « Buzon Fest »
Le Bourg Centre du village Tazilly Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06 23:30:00
Date(s) :
2025-09-06
A partir de 19h.
Concerts métal par Supra Nova (19h), Horizon Waves (20h05), Obsession (21h30) et Tallulah (22h35).
Buvette et restauration sur place.
Entrée 5€.
Balade en mobylettes à 16h, inscription au 06 14 41 96 20.
Avec le soutien de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan .
Le Bourg Centre du village Tazilly 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 96 20
English : Festival « Buzon Fest »
German : Festival « Buzon Fest »
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival « Buzon Fest » Tazilly a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Rives du Morvan