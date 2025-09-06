Festival « Buzon Fest » Le Bourg Tazilly

Festival « Buzon Fest » Le Bourg Tazilly samedi 6 septembre 2025.

Le Bourg Centre du village Tazilly Nièvre

19:00:00

23:30:00

2025-09-06

A partir de 19h.

Concerts métal par Supra Nova (19h), Horizon Waves (20h05), Obsession (21h30) et Tallulah (22h35).

Buvette et restauration sur place.

Entrée 5€.

Balade en mobylettes à 16h, inscription au 06 14 41 96 20.

Avec le soutien de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan .

+33 6 14 41 96 20

