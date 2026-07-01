Festival Ça casse des briques Route du Canal D974 Ciry-le-Noble

Informations pratiques

Ciry-le-Noble

Festival Ça casse des briques

Route du Canal D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-20

Le festival Ça casse des briques, c’est une série de concerts estivaux gratuits à la Briqueterie de Ciry-le-Noble.

Venez chantez et dansez à la Briqueterie pendant les concerts estivaux 2026 !

Les Crock Notes le 25 juillet à 20h30

Loup feat Serpico le 1er août à 20h30

Tribute Telephone le 8 août à 20h30

Swungie Cookie le 22 août à 20h30

Travel Blues Band le 20 septembre à 16h

Buvette et petite restauration sur place tenue par les associations de Ciry-le-Noble. .

Route du Canal D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Ça casse des briques

L’événement Festival Ça casse des briques Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-07-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)