Festival « ça crac chez moi ! » spectacle à domicile

Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Vie commune par la Cie Cont’Act 2 comédiens interprètent à tour de rôle le maire et son 1er adjoint, lors d’une séance consacrée à la lecture des doléances des habitants de leur commune. Comment répondre aux aspirations quelquefois insolites de ces habitants ? Porte ouverte à un échange sur les préoccupations municipales ou comment créer au sein de ces communautés rurales et urbaines, des lieux de vie toujours plus humains et fraternels ?

Spectacle suivi d’un échange sur la vie communale et d’une auberge espagnole.

19h30. Lieu précis révélé au moment de la réservation.

CRAC assocrac24@gmail.com / 05 53 08 05 44 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 05 44 assocrac24@gmail.com

English : Festival « ça crac chez moi ! » spectacle à domicile

« Vie commune », Cont?act company: municipal debate.

2 actors take it in turns to play the mayor and his 1st deputy, during a session devoted to reading the grievances of the inhabitants of their commune. How to respond to their sometimes unusual aspirations?

German : Festival « ça crac chez moi ! » spectacle à domicile

« Vie commune », Cie Cont?act: Debatte in der Gemeinde.

zwei Schauspieler spielen abwechselnd den Bürgermeister und seinen ersten Stellvertreter während einer Sitzung, in der die Beschwerden der Einwohner ihrer Gemeinde verlesen werden. Wie kann man auf ihre manchmal ungewöhnlichen Wünsche eingehen?

Italiano :

« Vie commune », Cie Cont’act: dibattito municipale.

2 attori interpretano a turno il sindaco e il suo primo vice durante una seduta dedicata alla lettura delle lamentele degli abitanti del loro comune. Come rispondere alle loro aspirazioni, talvolta insolite?

Espanol : Festival « ça crac chez moi ! » spectacle à domicile

« Vie commune », compañía Cont?act: debate municipal.

2 actores se turnan para interpretar al alcalde y a su 1er diputado durante una sesión dedicada a leer las quejas de los habitantes de su municipio. ¿Cómo responder a sus aspiraciones, a veces insólitas?

