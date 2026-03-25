Festival Ca Sonne à la Porte les 20 ans

Grossœuvre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Chaque début d’été, le festival Ça sonne à la porte (CSALP) donne le ton en Normandie avec une programmation musicale éclectique et audacieuse. Installé à Grossoeuvre, au cœur de l’agglomération d’Évreux, cet événement gratuit rassemble plusieurs milliers de festivaliers venus vibrer au rythme des musiques actuelles.

Sur deux scènes, artistes régionaux et figures reconnues se succèdent dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Le festival se distingue par son esprit collectif, porté par de nombreux bénévoles, et par une offre complète espace enfants (Kidz), village associatif, restauration locale et camping sur place.

Convivial, familial et engagé, le CSALP est aujourd’hui un rendez-vous incontournable du début de l’été en Normandie, où la découverte musicale se vit comme une expérience à partager.

Tout public

Sur place Restauration, Camping, Navettes depuis Évreux, Espace enfants

Programmation voir site web https://www.csalp.fr/ .

Grossœuvre 27220 Eure Normandie

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English : Festival Ca Sonne à la Porte les 20 ans

L’événement Festival Ca Sonne à la Porte les 20 ans Grossœuvre a été mis à jour le 2026-03-25 par Comptoir des Loisirs