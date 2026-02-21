Festival Ça Suffit ! Salle Maringer Essey-lès-Nancy

Festival Ça Suffit !

Théâtre, documentaire, concerts, dressing solidaire, interventions d’artistes et d’associations…

Organisé autour de la journée internationale des droits des femmes, le festival Ça suffit ! est porté par l’association Le Bazar à Lisette, à caractère social et humanitaire.

Parce que les inégalités, les humiliations, les violences, ça suffit !

Entrée libre tout le week-end, mais réservation obligatoire pour le théâtre du samedi et le petit déjeuner du dimanche.

Le programme complet et détaillé est disponible sur le site internet.

Et tout le long du festival

– dressing solidaire

– exposition de Grégory Dupont, sculpteur

– exposition de Romain Mary, peintreAdultes

Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 30 02 44

English :

Theater, documentaries, concerts, solidarity dressing room, contributions from artists and associations…

Organized around International Women’s Rights Day, the Ça suffit! festival is supported by the social and humanitarian association Le Bazar à Lisette.

Because inequality, humiliation and violence that’s enough!

Free admission all weekend, but reservations required for Saturday’s theater and Sunday’s breakfast.

The full program is available on the website.

And throughout the festival

– solidarity dressing room

– exhibition by sculptor Grégory Dupont

– exhibition by painter Romain Mary

