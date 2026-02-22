Festival ça va Marseille 5e Arrondissement

Festival ça va

Dimanche 1er mars 2026. Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rdv à Marseille, Dimanche 1 Mars, sur la place Jean Jaurès, aussi appelée La Plaine pour cet événement qui rassemble des Créations artisanales et artistiques, aussi quelques commerçants spécialisés dans le Vintage

Cette sympathique balade vous permettra de découvrir une grande variété de supports d’expressions avec de nombreux domaines représentés tel que déco, illustration, sculpture, broderie, tee-shirts sérigraphiés, objets en bois, parfumerie, peinture, bijou, luminaire, graphisme, tissage, stylisme, maroquinerie, cosmétique, photographie, accessoires, mobilier, bougie, décoration, carnets, céramique et gourmandises de fabrication artisanale… un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir.



C’est aussi l’occasion de rencontrer des Artistes et des Artisans passionnés qui échangeront volontiers avec toutes les personnes intéressées sur leur savoir-faire. .

Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festival.ca.va@gmail.com

English :

Rendezvous in Marseille on Sunday, March 1, at Place Jean Jaurès, also known as La Plaine, for this event that brings together handcrafted and artistic creations, as well as a number of merchants specializing in Vintage.

