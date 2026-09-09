Informations pratiques

Cabourg

Festival Cabourg, Mon Amour

Cap Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-17

fin : 2027-06-20

Date(s) :

2027-06-17

Depuis 2012, le festival de musique Cabourg, Mon Amour investit la station balnéaire normande pour faire découvrir de nouveaux talents à un public à l’oreille bien avertie, tout en admirant le coucher de soleil.

Pendant trois journées et soirées, venez admirer le soleil couchant au rythme des basses des scènes disposées sur le côté Est de la plage de Cabourg.

Un endroit idyllique, une programmation variée, tendance et originale alimentée par de nombreux artistes à découvrir. C’est LE rendez-vous des amis, des jeunes et des moins jeunes autour d’une même envie : découvrir, admirer et s’amuser.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Programmation détaillée et tarifs à retrouver sur cabourgmonamour.fr.

Billetterie en ligne déjà ouverte. .

Cap Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@cabourgmonamour.fr

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English : Festival Cabourg, Mon Amour

Since 2012, the Cabourg, Mon Amour music festival has been taking over the Normandy seaside resort to showcase new talent to an appreciative audience, all while admiring the sunset.

L’événement Festival Cabourg, Mon Amour Cabourg a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Normandie Pays d’Auge