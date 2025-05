Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Au temps où les animaux parlaient » – Centre de congrès, espace Clément Marot Cahors, 5 juin 2025 20:30, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Au temps où les animaux parlaient » Centre de congrès, espace Clément Marot 3 place Bessières Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 20:30:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Un événement Plantes & Cie, Écomusée de Cuzals, Juin Jardins, en avant-première, dans le cadre des 20 ans du festival.

Au temps où les animaux parlaient, il leur arrivait aussi de se métamorphoser, ou de s’hybrider avec les humains. Le conteur et paysan Clément Bouscarel nous emmène au pays de ces relations entre humains et animaux dans la société rurale ancienne, tandis que l’anthropologue Bruno Almosnino vient ponctuer les récits en évoquant les recherches sur ces questions pour le temps d’aujourd’hui.

Gratuit, sur inscription https://lot.fr/programme-planete-lot

.

Centre de congrès, espace Clément Marot 3 place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A Plantes & Cie, Écomusée de Cuzals, Juin Jardins preview event, as part of the festival’s 20th anniversary celebrations.

In the days when animals could talk, they also sometimes metamorphosed, or hybridized with humans. Storyteller and farmer Clément Bouscarel takes us to the land of these relationships between humans and animals in ancient rural society, while anthropologist Bruno Almosnino punctuates the tales by evoking research on these issues for today?s times.

Free, registration required: https://lot.fr/programme-planete-lot

German :

Eine Veranstaltung von Plantes & Cie, Écomusée de Cuzals, Juni Jardins, als Vorpremiere im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Festivals.

In der Zeit, als Tiere noch sprechen konnten, kam es auch vor, dass sie sich verwandelten oder sich mit Menschen kreuzten. Der Erzähler und Bauer Clément Bouscarel führt uns in das Land dieser Beziehungen zwischen Mensch und Tier in der alten ländlichen Gesellschaft, während der Anthropologe Bruno Almosnino die Erzählungen unterbricht, indem er die Forschung zu diesen Fragen für die heutige Zeit aufzeigt.

Kostenlos, Anmeldung erforderlich: https://lot.fr/programme-planete-lot

Italiano :

Un evento di anteprima di Plantes & Cie, Écomusée de Cuzals, Juin Jardins, nell’ambito delle celebrazioni del 20° anniversario del festival.

Ai tempi in cui gli animali potevano parlare, a volte si metamorfosavano o si ibridavano con gli esseri umani. Il narratore e contadino Clément Bouscarel ci porta nella terra di queste relazioni tra uomini e animali nell’antica società rurale, mentre l’antropologo Bruno Almosnino punteggia le storie con una discussione sulla ricerca di questi temi per i giorni nostri.

Gratuito, iscrizione obbligatoria: https://lot.fr/programme-planete-lot

Espanol :

Un preestreno de Plantes & Cie, Écomusée de Cuzals, Juin Jardins, en el marco de las celebraciones del 20º aniversario del festival.

En la época en que los animales podían hablar, a veces también se metamorfoseaban o se hibridaban con los humanos. El narrador y agricultor Clément Bouscarel nos adentra en el terreno de estas relaciones entre humanos y animales en la antigua sociedad rural, mientras que el antropólogo Bruno Almosnino puntúa las historias con un debate sobre la investigación de estos temas para la actualidad.

Gratuito, inscripción obligatoria: https://lot.fr/programme-planete-lot

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Au temps où les animaux parlaient » Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot