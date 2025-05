Festival Cahors Juin Jardins 2025: bal trad du trio Abraçador – Cahors, 7 juin 2025 21:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: bal trad du trio Abraçador Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 21:00:00

fin : 2025-06-07 23:59:00

Date(s) :

2025-06-07

Juin Jardins renouvelle l’expérience et vous propose à nouveau d’entrer dans la danse. Petits et grands pourront s’initier aux danses et musiques qui évoquent les bals populaires dans la joie et le partage.

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Juin Jardins repeats the experience and once again invites you to join in the dancing. Young and old alike can join in the fun and sharing of dances and music reminiscent of popular dances.

German :

Juin Jardins wiederholt das Experiment und lädt Sie erneut ein, das Tanzbein zu schwingen. Groß und Klein können sich in die Tänze und Musik einführen lassen, die an Volksbälle erinnern, und dabei Freude und Gemeinsamkeit erleben.

Italiano :

Ancora una volta, Juin Jardins vi invita a partecipare alle danze. Grandi e piccini potranno cimentarsi in balli e musiche che rievocano le gioie delle danze popolari.

Espanol :

Una vez más, Juin Jardins le invita a bailar. Jóvenes y mayores podrán probar suerte con los bailes y la música que evocan la alegría de las danzas populares.

