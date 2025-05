Festival Cahors Juin Jardins 2025: balade à vélo de jardin en jardin – Cahors, 8 juin 2025 09:30, Cahors.

La Véloterie vous propose un parcours à vélo, pour petits et grands, à la découverte des jardins privés et secrets de Cahors.

25 personnes maximum.

Inscription obligatoire: mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

Pour participer: venir avec un vélo en bon état de marche, un casque et une chasuble haute visibilité (fluorescente).

Départ du village Cahors Juin Jardins.

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

English :

La Véloterie offers a bike tour for young and old, discovering the private and secret gardens of Cahors.

maximum 25 people.

Registration required: mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

To take part: bring a bike in good working order, a helmet and a high-visibility (fluorescent) vest.

Departure from Cahors Juin Jardins village.

German :

Die Véloterie bietet Ihnen eine Fahrradtour für Groß und Klein, auf der Sie die privaten und geheimen Gärten von Cahors entdecken können.

maximal 25 Personen.

Anmeldung erforderlich: mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

Teilnahmebedingungen: Ein verkehrstüchtiges Fahrrad, einen Helm und eine Warnweste (fluoreszierend) mitbringen.

Start im Dorf Cahors Juin Jardins.

Italiano :

La Véloterie propone un tour in bicicletta, per grandi e piccini, alla scoperta dei giardini privati e segreti di Cahors.

massimo 25 persone.

Iscrizione obbligatoria: mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

Per partecipare: portare una bicicletta in buono stato, un casco e un giubbotto ad alta visibilità (fluorescente).

Partenza dal villaggio Juin Jardins di Cahors.

Espanol :

La Véloterie propone una excursión en bicicleta, para grandes y pequeños, para descubrir los jardines privados y secretos de Cahors.

máximo 25 personas.

Inscripción obligatoria: mariefrancoise.lebecq@juin-jardins.fr

Para participar: traer una bicicleta en buen estado de funcionamiento, un casco y un chaleco de alta visibilidad (fluorescente).

Salida desde el pueblo de Cahors Juin Jardins.

