Festival Cahors Juin Jardins 2025: balade inaugurale en présence des artistes – Best Western Cahors, 6 juin 2025 16:30, Cahors.

Lot

Début : 2025-06-06 16:30:00

fin : 2025-06-06 19:00:00

2025-06-06

Balade inaugurale à la rencontre des œuvres de la 20e édition du festival Cahors Juin Jardins, en présence des artistes.

Rendez-vous au Best Western.

Best Western 113 avenue André Breton

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 18 39

English :

Inaugural stroll through the works of the 20th edition of the Cahors Juin Jardins festival, in the presence of the artists.

Meet at the Best Western.

German :

Eröffnungsspaziergang zu den Werken der 20. Ausgabe des Festivals Cahors Juin Jardins in Anwesenheit der Künstler.

Treffpunkt: Best Western.

Italiano :

Una passeggiata inaugurale tra le opere della 20a edizione del festival Juin Jardins di Cahors, alla presenza degli artisti.

Appuntamento al Best Western.

Espanol :

Paseo inaugural por las obras de la 20ª edición del festival Cahors Juin Jardins, en presencia de los artistas.

Encuentro en el Best Western.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: balade inaugurale en présence des artistes Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot