Festival Cahors Juin Jardins 2025: bivouac martien – Cahors, 5 juin 2025 07:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: bivouac martien Square Jouvenel Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-05

Nous sommes en l’an 2540.

Notre planète est en pleine terraformation. Des martiens ayant traversé l’espace et le

temps parcourent la terre pour récolter les bonnes pratiques en faveur du vivant et de la biodiversité. Des scientifiques de tous les coins de la terre se retrouvent au Bivouac Martien pour échanger leurs récoltes et leurs découvertes, notamment la venue

d’animaux étranges. Venez les rencontrer!

Square Jouvenel

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

The year is 2540.

Our planet is being terraformed. Martians who have crossed space and time

martians who have crossed space and time are scouring the earth to collect best practices in favor of life and biodiversity. Scientists from all corners of the globe meet at the Bivouac Martien to share their findings and discoveries, including the arrival of

strange animals. Come and meet them!

German :

Wir befinden uns im Jahr 2540.

Unser Planet befindet sich in einem Terraforming-Prozess. Marsmenschen, die Raum und Zeit durchquert haben, sind auf der Erde

zeit durchquert haben, bereisen die Erde, um gute Praktiken zugunsten des Lebens und der Biodiversität zu sammeln. Wissenschaftler aus allen Teilen der Erde treffen sich im Marsianischen Biwak, um sich über ihre Erkenntnisse und Entdeckungen auszutauschen

von seltsamen Tieren. Treffen Sie sie!

Italiano :

L’anno è il 2540.

Il nostro pianeta viene terraformato. Marziani che hanno viaggiato nello spazio e nel tempo

i marziani che hanno viaggiato nello spazio e nel tempo stanno setacciando la Terra per raccogliere le migliori pratiche a favore della vita e della biodiversità. Scienziati di tutto il mondo si incontrano al bivacco marziano per condividere le loro scoperte, tra cui l’arrivo di strani animali

strani animali. Venite a conoscerli!

Espanol :

Corre el año 2540.

Nuestro planeta está siendo terraformado. Marcianos que han viajado por el espacio y el tiempo

marcianos que han viajado por el espacio y el tiempo recorren la Tierra para recopilar las mejores prácticas en favor de la vida y la biodiversidad. Científicos de todo el mundo se reúnen en el vivac marciano para compartir sus hallazgos y descubrimientos, incluida la llegada de extraños animales

animales extraños. ¡Venga a conocerlos!

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: bivouac martien Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot