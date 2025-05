Festival Cahors Juin Jardins 2025: concert nocturne sous voûté éclairée – Jardin du bord de l’eau Cahors, 6 juin 2025 22:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: concert nocturne sous voûté éclairée Jardin du bord de l’eau 68 avenue Guynemer Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 22:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Des allées Fénelon au pont Valentré, suivre les lumières de vos téléphones jusqu’au Jardin du bord de l’eau.

Alexis Croisé compose au piano des histoires minimalistes et romantiques.

Forest Law, multi-instrumentiste britannique, propose un jeu de guitare expert, baigné de bossa-nova et de samples old school.

.

Jardin du bord de l’eau 68 avenue Guynemer

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

From the allées Fénelon to the Pont Valentré, follow the lights on your phone to the Jardin du bord de l?eau.

Alexis Croisé composes minimalist, romantic stories on the piano.

British multi-instrumentalist Forest Law offers expert guitar playing, bathed in bossa nova and old-school samples.

German :

Von den Allées Fénelon bis zur Valentré-Brücke folgen Sie den Lichtern Ihrer Telefone bis zum Jardin du bord de l’eau.

Alexis Croisé komponiert am Klavier minimalistische und romantische Geschichten.

Forest Law, ein britischer Multiinstrumentalist, bietet ein fachmännisches Gitarrenspiel, das von Bossa Nova und Old-School-Samples geprägt ist.

Italiano :

Dalle Allées Fénelon al Pont Valentré, seguite le luci del vostro telefono fino al Jardin du bord de l’eau.

Alexis Croisé compone al pianoforte storie minimaliste e romantiche.

Forest Law, polistrumentista britannico, offre una chitarra esperta, immersa nella bossa nova e nei campioni della vecchia scuola.

Espanol :

De las Allées Fénelon al Pont Valentré, siga las luces de su teléfono hasta el Jardin du bord de l’eau.

Alexis Croisé compone al piano historias minimalistas y románticas.

Forest Law, multiinstrumentista británico, ofrece un toque de guitarra experto, bañado en bossa nova y samples de la vieja escuela.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: concert nocturne sous voûté éclairée Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot