Festival Cahors Juin Jardins 2025: exposition d’Alain Astruc au Best Western, « Souvenirs-fougères » – Best Western Cahors, 6 juin 2025 11:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: exposition d’Alain Astruc au Best Western, « Souvenirs-fougères » Best Western 113 avenue André Breton Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-06-06 11:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-06-06

Alain Astruc suivra Anne Da Silva lors de ses performances afin de photographier sa collaboration avec Aldéric Doyen et les écoles du territoire. L’ensemble du reportage photographique sera présenté dans l’exposition « Souvenirs-fougères ».

Artiste multidisciplinaire avec une expertise en photographie traditionnelle, vidéo et

intelligence artificielle. .

Best Western 113 avenue André Breton

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 18 39

English :

Alain Astruc will follow Anne Da Silva during her performances to photograph her collaboration with Aldéric Doyen and local schools. The entire photographic report will be presented in the « Souvenirs-Fougères » exhibition.

German :

Alain Astruc wird Anne Da Silva bei ihren Auftritten begleiten, um ihre Zusammenarbeit mit Aldéric Doyen und den Schulen der Region zu fotografieren. Die gesamte Fotoreportage wird in der Ausstellung « Souvenirs-fougères » zu sehen sein.

Italiano :

Alain Astruc seguirà Anne Da Silva durante i suoi spettacoli per fotografare la sua collaborazione con Aldéric Doyen e le scuole locali. L’intero reportage fotografico sarà presentato nella mostra « Souvenirs-Fougères ».

Espanol :

Alain Astruc seguirá a Anne Da Silva durante sus actuaciones para fotografiar su colaboración con Aldéric Doyen y las escuelas locales. El reportaje fotográfico completo se presentará en la exposición « Souvenirs-Fougères ».

