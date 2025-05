Festival Cahors Juin Jardins 2025: exposition de Lou Le Forban à la bibliothèque patrimoniale – Bibliothèque patrimoniale Cahors, 5 juin 2025 14:00, Cahors.

Des mondes à l’envers où coexistent des chimères parfois humaines, des animaux, des végétaux et des enfants. Ces univers, festifs et lugubres, pourraient parler de l’arrivée du printemps, du moment où l’on sort de l’hibernation et où la fête peut reprendre.

Visite collective le vendredi 6 juin.

Le travail de Lou le Forban s’articule autour des champs de la vidéo, de la performance et du dessin. Elle compose le cadre de ses films comme des peintures, dans une esthétique du collage, propice à la rencontre de différents imaginaires, allant du fait divers historique au récit vernaculaire. .

English :

Upside-down worlds where human chimeras, animals, plants and children coexist. These universes, festive and gloomy, could speak of the arrival of spring, the moment when we come out of hibernation and the party can resume.

German :

Umgekehrte Welten, in denen manchmal menschliche Chimären, Tiere, Pflanzen und Kinder koexistieren. Diese festlichen und düsteren Welten könnten von der Ankunft des Frühlings erzählen, dem Moment, in dem man aus dem Winterschlaf erwacht und die Party wieder losgehen kann.

Italiano :

Mondi capovolti in cui convivono chimere, a volte umane, animali, piante e bambini. Questi mondi, festosi e cupi, potrebbero parlare dell’arrivo della primavera, del momento in cui si esce dal letargo e la festa può ricominciare.

Espanol :

Mundos al revés donde coexisten quimeras, a veces humanas, animales, plantas y niños. Estos mundos, festivos y sombríos, podrían estar hablando de la llegada de la primavera, el momento en que salimos de la hibernación y la fiesta puede empezar de nuevo.

