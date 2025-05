Festival Cahors Juin Jardins 2025: grande parade humanimale – Cahors, 6 juin 2025 19:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: grande parade humanimale Allées Fénelon Cahors Lot

Gratuit

Gratuit

2025-06-06 19:00:00

2025-06-06

Nous vous invitons à rejoindre une grande parade participative et festive célébrant le lien entre humain et non-humain. Cette parade sera suivie d’un discours inaugural et d’un verre de l’amitié.

Danse humanimale.

Performance d’Aldéric Doyen.

Aldéric Doyen est un artiste chorégraphe implanté dans le Lot. Ses pièces chorégraphiques, alimentées par les espaces naturels, intègrent différents médiums créatifs autour de situations dansées où réel et onirisme s’entremêlent.

Souvenirs-fougères.

Résidence aux mois d’avril et de juin dans les écoles et les espaces sociaux de Cahors et du territoire. Restitution de résidence d’Anne Da Silva.

À travers ses sculptures, installations immersives ou écrits, Anne Da Silva travaille sur les mémoires mélangées de l’humain et du monde organique ainsi que sur les continuités de formes et de matières.

Parade-Terre:

Atelier et performance de Ju Hyun Lee.

La terre est au centre des créations de Ju Hyun Lee. Elle souhaite, par ses œuvres, transmettre un message d’espoir et créer des actions collectives pour célébrer la puissance et la beauté de la terre .

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

We invite you to join us in a festive, participatory parade celebrating the link between human and non-human. The parade will be followed by a keynote speech and a friendly drink.

German :

Wir laden Sie ein, sich einer großen, festlichen und partizipativen Parade anzuschließen, die die Verbindung zwischen Mensch und Nicht-Mensch feiert. Im Anschluss an die Parade findet eine Eröffnungsrede und ein Umtrunk statt.

Italiano :

Vi invitiamo a unirvi a noi in una festosa parata che celebra il legame tra esseri umani e non umani. La sfilata sarà seguita da un discorso programmatico e da un aperitivo.

Espanol :

Le invitamos a unirse a nosotros en un desfile festivo para celebrar el vínculo entre humanos y no humanos. Tras el desfile habrá un discurso de apertura y una copa.

