Festival Cahors Juin Jardins 2025: journée des scolaires – Cahors, 6 juin 2025 09:30, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: journée des scolaires Square Jouvenel et Allées Fénelon Cahors Lot

Début : 2025-06-06 09:30:00

fin : 2025-06-06 16:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Animations pour les publics scolaires dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins

• À la découverte des petites bêtes de la mare. Proposé par l’Adasea d’Oc dans le cadre de la cellule d’assistance technique aux zones humides du Lot.

• Visite découverte des plantes du jardin de l’Agora et semis direct.

• Visite accompagnée à la rencontre des artistes de l’édition 2025.

• Un Bivouac Martien pour petits et grands.

• Atelier oiseaux et masques.

• Découverte des variétés potagères avec les étudiants du CFA CFPPA du Lot.

Square Jouvenel et Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Activities for school groups as part of the Rendez-Vous aux Jardins

? Discovering the little creatures of the pond. Proposed by Adasea d?Oc as part of the Lot wetlands technical assistance unit.

? Plant discovery tour of the Agora garden and direct seeding.

? Guided tour to meet the artists of the 2025 edition.

? A Martian Bivouac for young and old.

? Birds and masks workshop.

? Discovering vegetable varieties with students from CFA CFPPA du Lot.

German :

Animationen für das Schulpublikum im Rahmen der Rendez-Vous aux Jardins

? Auf Entdeckungstour der kleinen Tiere des Teiches. Angeboten von Adasea d’Oc im Rahmen der technischen Unterstützungszelle für Feuchtgebiete im Departement Lot.

? Entdeckungstour der Pflanzen des Agora-Gartens und Direktsaat.

? Begleiteter Besuch, um die Künstler der Ausgabe 2025 zu treffen.

? Ein Marsianisches Biwak für Groß und Klein.

? Vogel- und Maskenworkshop.

? Entdeckung von Gemüsesorten mit den Studenten des CFA CFPPA du Lot.

Italiano :

Attività per gruppi scolastici nell’ambito del Rendez-Vous aux Jardins:

? Alla scoperta delle piccole creature dello stagno. Offerta di Adasea d’Oc nell’ambito dell’unità di assistenza tecnica per le zone umide del Lot.

? Visita alla scoperta delle piante nel giardino dell’Agorà e semina diretta.

? Visita guidata per conoscere gli artisti dell’edizione 2025.

? Bivacco marziano per grandi e piccini.

? Laboratorio di uccelli e maschere.

? Scoperta delle varietà di ortaggi con gli studenti del CFA CFPPA du Lot.

Espanol :

Actividades para grupos escolares en el marco del Rendez-Vous aux Jardins:

? Descubrir las pequeñas criaturas del estanque. Ofrecidas por Adasea d’Oc en el marco de la unidad de asistencia técnica a las zonas húmedas del Lot.

? Descubrimiento de las plantas en el jardín del Ágora y siembra directa.

? Visita guiada para conocer a los artistas de la edición 2025.

? Vivac marciano para grandes y pequeños.

? Taller de pájaros y máscaras.

? Descubrimiento de variedades vegetales con alumnos del CFA CFPPA du Lot.

