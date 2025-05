Festival Cahors Juin Jardins 2025: « La galaxie des plantes » – Cahors, 8 juin 2025 18:30, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: « La galaxie des plantes » Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 18:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

En 2025, Arthur Sajas renouvelle « La Galaxie des Plantes » en proposant la création d’un

concert pour lequel il invite à participer des musiciens, locaux, régionaux et internationaux. Toutes les voix et tous les instruments imaginables sont les bienvenus.

Performance d’Arthur Sajas.

Musicien et chef d’orchestre né à Cahors, Arthur Sajas crée le 3e OPUS de la « Galaxie des plantes ». Il accueille des musiciens d’ici et d’ailleurs. Écoute profonde, résilience sonique, communication paraverbale, explorations instrumentales et chorales, jeux de main entre structure et improvisation autour des Métamorphoses Humanimales. Tous types de musiciens bienvenus ! .

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

In 2025, Arthur Sajas renews « La Galaxie des Plantes » by proposing the creation of a concert

concert, inviting local, regional and international musicians to take part. Every voice and instrument imaginable is welcome.

German :

Im Jahr 2025 erneuert Arthur Sajas « La Galaxie des Plantes », indem er die Schaffung eines

er lädt lokale, regionale und internationale Musiker ein, an diesem Konzert teilzunehmen. Jede Stimme und jedes erdenkliche Instrument sind willkommen.

Italiano :

Nel 2025, Arthur Sajas ha rinnovato « La Galaxie des Plantes » proponendo la creazione di un concerto per il quale ha invitato musicisti locali, regionali e internazionali

ha invitato musicisti locali, regionali e internazionali a partecipare al concerto. Ogni voce e strumento immaginabile è il benvenuto.

Espanol :

En 2025, Arthur Sajas renovó « La Galaxie des Plantes » proponiendo la creación de un concierto para el que invitó a músicos locales, regionales e internacionales

invitó a músicos locales, regionales e internacionales a participar en el concierto. Todas las voces e instrumentos imaginables son bienvenidos.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: « La galaxie des plantes » Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot