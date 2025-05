Festival Cahors Juin Jardins 2025: ouverture des jardins privés – Cahors, 7 juin 2025 11:00, Cahors.

Partez à la rencontre des jardins privés de Cahors et de leurs propriétaires qui vous ouvrent leurs portes. Des animations et médiations variées sont proposées dans certains jardins.

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.

Parade-Terre.

Atelier et performance de Ju Hyun Lee dans les jardins de Cahors.

La terre est au centre des créations de Ju Hyun Lee. Elle souhaite, par ses œuvres, transmettre un message d’espoir et créer des actions collectives pour célébrer la

puissance et la beauté de la terre. .

Ville de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Come and meet the private gardens of Cahors and their owners, who open their doors to you. A variety of events and activities are on offer in some gardens.

This event is part of the Rendez-vous aux Jardins program.

German :

Lernen Sie die Privatgärten von Cahors und ihre Besitzer kennen, die ihre Türen für Sie öffnen. In einigen Gärten werden verschiedene Animationen und Vermittlungen angeboten.

Animation im Rahmen der Rendez-vous aux Jardins angeboten.

Italiano :

Venite a conoscere i giardini privati di Cahors e i loro proprietari, che vi aprono le porte. In alcuni giardini sono previste diverse attività ed eventi.

Questo evento fa parte del programma Rendez-vous aux Jardins.

Espanol :

Venga a conocer los jardines privados de Cahors y a sus propietarios, que le abren sus puertas. En algunos de ellos se propondrán diversas actividades.

Este evento forma parte del programa Rendez-vous aux Jardins.

