Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Pour une mort vivante » – Cahors, 8 juin 2025 18:30, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Pour une mort vivante » Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 18:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

« Pour une mort vivante » est une œuvre brodée avec des cheveux humains qui ondulent le long d’un linceul en tissus de chanvre assemblés. L’installation plaide en faveur d’un objectif écologique en questionnant l’inhumation à faible profondeur dans un linceul (un retour à la terre, à la manière des animaux) tout en mettant en lumière une forme d’art oubliée: le travail du cheveu. L’œuvre dialoguera avec l’ambiance sonique de La Galaxie des Plantes d’Arthur Sajas.

Performance de Lucie Harriet, Juliette Gauvrit et Elodie Madebos.

Inspirée de pratiques ancestrales de sépulture, l’œuvre de Lucie Harriet, Juliette Gauvrit et Élodie Madebos est une protestation pacifique et poétique, l’incarnation textile de leur plaidoyer pour avoir le droit de passer de nos formes humaines à des formes végétales, de

nourrir la terre qui nous a nourris. .

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

« Pour une mort vivante » is an embroidered work with human hair undulating along a shroud of assembled hemp fabric. The installation argues for an ecological objective by questioning shallow burial in a shroud (a return to the earth, in the manner of animals) while highlighting a forgotten art form: hairwork. The work will interact with the sonic ambience of Arthur Sajas?s La Galaxie des Plantes.

German :

« Für einen lebenden Toten » ist ein gesticktes Werk mit menschlichen Haaren, die sich entlang eines Leichentuchs aus zusammengefügten Hanfgeweben winden. Die Installation plädiert für ein ökologisches Ziel, indem sie die flache Bestattung in einem Leichentuch (eine Rückkehr zur Erde, wie bei Tieren) in Frage stellt und gleichzeitig eine vergessene Kunstform hervorhebt: die Arbeit mit Haaren. Das Werk wird in einen Dialog mit der Klangkulisse von Arthur Sajas’ La Galaxie des Plantes treten.

Italiano :

« Pour une mort vivante » è un’opera ricamata con capelli umani che ondeggia lungo un sudario fatto di tessuto di canapa assemblato. L’installazione sostiene un obiettivo ecologico mettendo in discussione la sepoltura superficiale in un sudario (un ritorno alla terra, alla maniera degli animali) e mettendo in evidenza una forma d’arte dimenticata: la lavorazione dei capelli. L’opera interagirà con l’ambiente sonoro de La Galaxie des Plantes di Arthur Sajas.

Espanol :

« Pour une mort vivante » es una obra bordada con cabello humano que ondula a lo largo de un sudario de tejido de cáñamo ensamblado. La instalación aboga por un objetivo ecológico al cuestionar el entierro superficial en un sudario (un retorno a la tierra, a la manera de los animales), al tiempo que pone de relieve una forma de arte olvidada: el trabajo del cabello. La obra interactuará con el ambiente sonoro de La Galaxie des Plantes de Arthur Sajas.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: « Pour une mort vivante » Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot