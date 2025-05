Festival Cahors Juin Jardins 2025: présentation du reportage vidéo d’Alain Astruc « Works in progress » – Rue de la Chartreuse Cahors, 6 juin 2025 07:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: présentation du reportage vidéo d’Alain Astruc « Works in progress » Rue de la Chartreuse Chapelle du Foyer Lamourous Cahors Lot

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Artiste multidisciplinaire avec une expertise en photographie traditionnelle, vidéo et

intelligence artificielle.

Rue de la Chartreuse Chapelle du Foyer Lamourous

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 18 39

English :

Multidisciplinary artist with expertise in traditional photography, video and

artificial intelligence.

German :

Multidisziplinäre Künstlerin mit Fachkenntnissen in traditioneller Fotografie, Video und

künstliche Intelligenz.

Italiano :

Artista multidisciplinare con esperienza in fotografia tradizionale, video e

intelligenza artificiale.

Espanol :

Artista multidisciplinar con experiencia en fotografía tradicional, vídeo e

inteligencia artificial.

