Festival Cahors Juin Jardins 2025: table ronde des artistes – Cahors, 7 juin 2025 18:00, Cahors.

Lot

Festival Cahors Juin Jardins 2025: table ronde des artistes Allées Fénelon Cahors Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-07 18:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Comment les artistes invités au festival s’emparent-t-ils de la thématique humanimale, que leur inspirent les métamorphoses de notre époque?

Animé par Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse

Allées Fénelon

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

How do the artists invited to the festival take up the human-image theme, inspired by the metamorphoses of our times?

Hosted by Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse

German :

Wie greifen die zum Festival eingeladenen Künstler die humanimalistische Thematik auf, die sie durch die Metamorphosen unserer Zeit inspiriert?

Moderation: Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse

Italiano :

In che modo gli artisti invitati al festival riprendono il tema dell’immagine umana, ispirato alle metamorfosi del nostro tempo?

Condotto da Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse

Espanol :

¿Cómo abordan los artistas invitados al festival el tema de la imagen humana, inspirándose en las metamorfosis de nuestro tiempo?

Presentado por Monique Blanquet, Radio FMR Toulouse

L’événement Festival Cahors Juin Jardins 2025: table ronde des artistes Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot