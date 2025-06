Festival Cahors Mundi Saint-Cirq-Lapopie 29 juin 2025 07:00

Du 27 juin au 29 juin 2025, Cahors et Saint-Cirq-Lapopie accueillent la première édition du Festival Cahors Mundi, un événement culturel et citoyen né pour raviver une histoire visionnaire celle de la Route mondiale sans frontières, lancée ici en 1949.

​

Pendant trois jours, chercheur·ses, artistes, citoyen·nes et activistes se réunissent pour explorer les grands enjeux de notre temps paix, migrations, écologie, mémoire, démocratie.

Au programme conférences, performances, projections, expositions, forums citoyens et concerts.

Ancré localement, mais tourné vers l’universel, le festival veut réactiver les utopies d’hier pour nourrir les actions d’aujourd’hui. Cahors Mundi, c’est plus qu’un rendez-vous culturel. C’est un appel à penser autrement le monde, dans un esprit d’ouverture et de paix.

Dimanche 29 juin: Saint-Cirq Lapopie

10h00 12h00: Exposition à la Maison André-Breton Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale en présence du conservateur Clément Gaësler Exposition à la Maisons Daura, La Traversée en présence de Thomas Delamarre, directeur de la Maison des Arts et de Théophile Peris, artiste

​

Matinée:

Atelier: création et invention à la gouvernance mondiale à la Maison André-Breton

​Après-midi sur la place du Carol

Spectacle: Allocution fantôme d’André Breton par Laurent Doucet

Débat: Procès de l’ONU. Réinventer la paix en présence de grands témoins Atsuko Nagaï, Carlos de los Ríos Möller, Michèle Stien, Directrice de Coop-Cité et Pascal Casonato, professeur au Lycée Gaston-Monnerville de Cahors et fabricant de bornes pour la Route Mondiale avec ses élèves.

Agora Citoyenne.

Atelier: La chambre d’utopie dispositif d’enregistrement des rêves et des révoltes pour bâtir la paix.

​

Clôture du Festival ​ .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie contact@cahorsmundi.fr

English :

From June 27 to June 29, 2025, Cahors and Saint-Cirq-Lapopie host the first edition of the Cahors Mundi Festival, a cultural and civic event born to revive a visionary story: that of the World Road Without Frontiers, launched here in 1949.

?

For three days, researchers, artists, citizens and activists come together to explore the major issues of our time: peace, migration, ecology, memory and democracy.

The program includes conferences, performances, screenings, exhibitions, citizen forums and concerts.

Rooted locally, but looking to the universal, the festival aims to reactivate the utopias of yesterday to nourish the actions of today. Cahors Mundi is more than a cultural event. It’s a call to think differently about the world, in a spirit of openness and peace.

German :

Vom 27. Juni bis 29. Juni 2025 findet in Cahors und Saint-Cirq-Lapopie die erste Ausgabe des Festivals Cahors Mundi statt. Dieses kulturelle und bürgerschaftliche Ereignis wurde ins Leben gerufen, um eine visionäre Geschichte wiederzubeleben: die der Weltstraße ohne Grenzen, die hier 1949 ins Leben gerufen wurde.

?

Drei Tage lang kommen Forscher, Künstler, Bürger und Aktivisten zusammen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erforschen: Frieden, Migration, Ökologie, Erinnerung, Demokratie.

Auf dem Programm stehen Vorträge, Performances, Filmvorführungen, Ausstellungen, Bürgerforen und Konzerte.

Das lokal verankerte, aber universell ausgerichtete Festival will die Utopien von gestern reaktivieren, um die Aktionen von heute zu nähren. Cahors Mundi ist mehr als nur ein Kulturereignis. Es ist ein Aufruf, die Welt anders zu denken, in einem Geist der Offenheit und des Friedens.

Italiano :

Dal 27 giugno al 29 giugno 2025, Cahors e Saint-Cirq-Lapopie ospiteranno la prima edizione del Festival Cahors Mundi, un evento culturale e civile volto a far rivivere una storia visionaria: quella della Strada Mondiale Senza Frontiere, lanciata qui nel 1949.

?

Per tre giorni, ricercatori, artisti, cittadini e attivisti si riuniranno per esplorare i grandi temi del nostro tempo: pace, migrazioni, ecologia, memoria e democrazia.

Il programma prevede conferenze, spettacoli, proiezioni, mostre, forum di cittadini e concerti.

Radicato a livello locale, ma con lo sguardo rivolto all’universale, il festival mira a far rivivere le utopie di ieri per alimentare le azioni di oggi. Cahors Mundi è più di un semplice evento culturale. È un invito a pensare il mondo in modo diverso, in uno spirito di apertura e di pace.

Espanol :

Del 27 al 29 de junio de 2025, Cahors y Saint-Cirq-Lapopie acogerán la primera edición del Festival Cahors Mundi, un acontecimiento cultural y cívico destinado a revivir una historia visionaria: la de la Ruta Mundial sin Fronteras, iniciada aquí en 1949.

?

Durante tres días, investigadores, artistas, ciudadanos y activistas se reunirán para explorar los grandes temas de nuestro tiempo: paz, migración, ecología, memoria y democracia.

El programa incluye conferencias, actuaciones, proyecciones, exposiciones, foros ciudadanos y conciertos.

Enraizado localmente, pero con la mirada puesta en lo universal, el festival pretende revivir las utopías de ayer para alimentar las acciones de hoy. Cahors Mundi es algo más que un acontecimiento cultural. Es una llamada a pensar el mundo de otra manera, en un espíritu de apertura y paz.

