AGENDA · Art-sur-Meurthe
Festival Calamite Festival #3 Art-sur-Meurthe
samedi 19 septembre 2026 · Art-sur-Meurthe
Informations pratiques
Art-sur-Meurthe
Festival Calamite Festival #3
Art-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Calamite Festival revient pour sa troisième édition ! Tout public
0 .
Art-sur-Meurthe 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The Calamite Festival is back for its third edition!%A0
L’événement Festival Calamite Festival #3 Art-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY