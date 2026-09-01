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AGENDA · Art-sur-Meurthe

Festival Calamite Festival #3 Art-sur-Meurthe

samedi 19 septembre 2026 · Art-sur-Meurthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
54510 Art-sur-Meurthe
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Art-sur-Meurthe

Festival Calamite Festival #3

Art-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Calamite Festival revient pour sa troisième édition ! Tout public
0  .

Art-sur-Meurthe 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

The Calamite Festival is back for its third edition!%A0

L’événement Festival Calamite Festival #3 Art-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY