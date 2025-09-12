Festival Calan’Couleurs Campbon
Festival Calan’Couleurs Campbon vendredi 12 septembre 2025.
Festival Calan’Couleurs
La Bicane Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-13 04:00:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13
1ère édition de ce festival de musique à Campbon, avec une programmation mêlant artistes émergents et confirmés, dans une ambiance conviviale et festive (électro, rock, rap, dub…).
Programmation
Vendredi Rock 109, La Rif et Nos Men, An’Om x Vayn, Wazy, AXL R, Hono, Dymeister.
Samedi Youth Collective, Maklos, Klö, Kaboum, Tom Worrf, 2th, Mūne, Yonex, Leydon, Tripidium.
Friperie et boutique, stand tatouage, food trucks. .
La Bicane Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 42 29 59 calancouleurs@gmail.com
