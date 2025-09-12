Festival Calan’Couleurs Campbon

Festival Calan’Couleurs Campbon vendredi 12 septembre 2025.

Festival Calan’Couleurs

La Bicane Campbon Loire-Atlantique

1ère édition de ce festival de musique à Campbon, avec une programmation mêlant artistes émergents et confirmés, dans une ambiance conviviale et festive (électro, rock, rap, dub…).

Programmation

Vendredi Rock 109, La Rif et Nos Men, An’Om x Vayn, Wazy, AXL R, Hono, Dymeister.

Samedi Youth Collective, Maklos, Klö, Kaboum, Tom Worrf, 2th, Mūne, Yonex, Leydon, Tripidium.

Friperie et boutique, stand tatouage, food trucks. .

La Bicane Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 42 29 59 calancouleurs@gmail.com

