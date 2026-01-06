Festival Caméras Rebelles 10ème édition – Algorithmes : vers un monde manipulé – Doc de Dorothe Dörholt, 2023, 95mn Cinéma Arvor Rennes Jeudi 8 janvier, 20h15 6,30€, Sortir

Ce doc explore comment les algorithmes, malgré leurs biais, influencent des décisions cruciales. Comment les États peuvent-ils réguler ? Débat avec Benoît Piédallu, de la Quadrature du Net.

Le documentaire explore dans plusieurs pays comment les algorithmes, omniprésents aujourd’hui, influencent des décisions cruciales (des aides sociales à la justice) et diffusent une logique commerciale impitoyable. Il met en lumière comment les géants du numérique ont finalement détourné les promesses d’internet, initialement un espace des savoirs, libre. À travers des témoignages d’utilisateurs et d’analyses de chercheurs sur les biais algorithmiques, il révèle comment l’IA reproduit les stéréotypes et discriminations et renvoie les États à leur responsabilité pour réguler au mieux ces avancées technologiques.

**Intervenant** : Benoît Piédallu, membre de la Quadrature du Net, informaticien spécialiste des dossiers liés aux données personnelles et de santé, ainsi que de l’IA et de la technopolice.

+ Séance scolaire au ciné-TNB, vendredi 9 janvier 9h30. 4,9 €.

Réservation : [f.davoigneau@tnb.fr](mailto:f.davoigneau@tnb.fr)

Cinéma Arvor 11 Rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



