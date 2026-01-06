Festival Cameras Rebelles 10ème édition – Goliath – Fiction de Frédéric Tellier, 2023, 122mn – avec Emmanuelle Bercot, Gilles Lellouche, Pierre Niney Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Vendredi 9 janvier, 20h00 5€

Thriller où citoyens, justice et lobbies agrochimiques s’affrontent, révélant la fragilité de la démocratie face aux pressions économiques. Avec Antoine Vauchez, CNRS, (sociologie politique et droit).

Thriller haletant qui dépeint l’affrontement entre citoyens, justice et puissants lobbies agrochimiques. France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite pour dénoncer l’aspect cancérogène de la Tétrazine. Patrick, avocat spécialisé en droit environnemental, s’attaque au mastodonte Phytosanis. Face à lui, Mathias, jeune lobbyiste, incarne la force des intérêts privés, capables d’influencer élus et institutions par ses réseaux et l’argent. Suite à l’acte radical d’une agricultrice, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, s’entrechoquent et s’embrasent. Goliath devient ainsi une fable politique, révélant une démocratie qui se fragilise lorsque la loi se plie aux pressions économiques.

**Intervenant** : Antoine Vauchez, directeur de recherche au CNRS en sociologie politique et en droit et directeur du Centre européen de sociologie et science politique. Il a travaillé récemment sur le brouillage des frontières du public et du privé.

Cinéma Le Sévigné 14 rue du Muguet, Cesson-Sévigné, 35 Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



